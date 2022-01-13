В кинотеатре «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле оборудуют места для зрителей с нарушением зрения

В Нижнем Тагиле в кинотеатре «Красногвардеец» при поддержке Фонда кино и Минкультуры оборудуют места для зрителей с нарушениями зрения. В муниципальном кинотеатре шесть кресел оснастят приёмниками и наушниками, через которые будет транслироваться аудиодорожка фильма с описываемыми событиями на экране. Такие фильмы будут отмечать особым значком. Для остальных зрителей ничего не изменится. Об этом телекомпании «Телекон» рассказала начальник управления культуры мэрии Светлана Юрчишина.

Нововведение коснётся российских фильмов, которые будут содержать специальную аудиодорожку. Показ фильмов с тифлокомментированием в нашем городе начнётся в марте. Подобные сервисы благодаря нацпроекту появятся также в Ивделе, Староуткинске, Байкалово, Нижней Туре и Заречном.

Напомним, на этой неделе стало известно, что в Нижнем Тагиле в 2022 году появится первый кинозал с сервисами для людей с ограниченными возможностями здоровья. Изменения планируются в рамках нацпроекта «Культура».