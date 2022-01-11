В Нижнем Тагиле появится первый кинозал с сервисом для людей с ОВЗ

В 2022 году в Нижнем Тагиле и ещё пяти городах Свердловской области появятся кинозалы с сервисами для людей с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщает департамент информполитики, такие изменения проводятся в рамках нацпроекта «Культура».

Показ фильмов с тифлокомментированием появится в Нижнем Тагиле, Байкалово, Ивделе, Староуткинске, Нижней Туре, Заречном. Именно эти районы получили субсидию от министерства культуры региона. Также в каждом из кинозалов появится не менее трёх зрительских мест, оборудованных наушниками и передатчиками.

«Последние годы активно возрождается система тифлокомментирования и субтитрирования. Благодаря этому люди с ОВЗ могут смотреть спектакли, фильмы, знакомиться с произведениями искусства. Это вдохновляет», — рассказал генеральный директор Инновационного культурного центра Николай Михайлов.

На сегодняшний день тифлокомментированием оснащено 33 кинотеатра области из 42.