В Кемерове спустя три дня после открытия рухнула часть мемориала в честь Победы в ВОВ

В Кемерове обрушилась часть мемориала Победы в Великой Отечественной войне, который был открыт 27 июля, сообщают в паблике «Регион-42. Кемерово» в соцсети «ВКонтакте» очевидцы.

Авторы видео в ролике предполагают, что, возможно, причиной обрушения стала трещина.

Мемориальный комплекс «Свет Памяти» установлен около Кемеровского президентского кадетского училища, он представляет собой арт-композицию с историческими справками о вкладе Кузбасса в победу и фотографиями кузбассовцев — участников военных действий. Информация разделена на три тематических блока: «Уголь Победы», «Металл Победы» и «Оружие Победы». В посвящённом открытию комплекса релизе администрации города сказано, что в архитектурной композиции использовано 2087 фотографий кузбассовцев — участников боевых действий. Центральную часть обрамляют изображения 10 журавлей, улетающих в небо, — по пять с каждой стороны. Каждый журавль состоит из портретов жителей региона, участвовавших в войне.

Как сообщает издание FlashSiberia, в администрации города уже заявили, что подрядчик восстановит мемориальный комплекс за свой счёт.