В Кемерове освободили из СИЗО троих обвиняемых по делу «Зимней вишни»

В Кемерове троих обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 60 человек, в том числе 37 детей, выпустили из СИЗО. Как пишет ТАСС, в полночь 26 октября истёк срок их содержания под стражей.

«Сергей Генин, Игорь Полозиненко, Александр Никитин освобождены из следственного изолятора в связи с поступившим постановлением суда об изменении им меры пресечения с заключения под стражу на запрет определённых действий», — рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Кемеровской области.

29 октября пройдёт очередное заседание суда по уголовному делу.

Напомним, при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек, в том числе 37 детей, ещё 79 человек пострадали. После трагедии СК возбудил уголовное дело, в результате которого были арестованы 15 человек. Позже здание торгового комплекса снесли, а на его месте решили построить сквер памяти погибших.