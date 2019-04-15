В Кемерове из-за лжеминёров эвакуируют мэрию, больницы и бизнес-центры

В Кемерове полиция и экстренные службы эвакуируют административные здания, больницы и бизнес-центры, со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет «Интерфакс».

«Эвакуированы пациенты ГКБ № 3 и областной больницы в Центральном районе города. Кроме того, выводят людей из бизнес-центра в Ленинском районе Кемерова, такие же мероприятия проводятся и в ряде других учреждений, в том числе в мэрии Кемерова», — сказал собеседник агентства.

По его словам, причиной эвакуации стали сообщения о минировании зданий, которые распространяют по электронной почте. В пресс-службе МВД по Кемеровской области подтвердили, что проводится эвакуация объектов, однако отметили, что информация об общем числе таких зданий в настоящий момент собирается.

Ранее сообщалось о похожих ситуациях в Томске, где были эвакуированы административно-торговый центр, арбитражный суд и школа, и Барнауле — там провели эвакуацию ТЦ и краевой больницы.

Кроме того, в минувшую субботу в Екатеринбурге проходила массовая эвакуация крупных ТЦ — из 13 торговых центров пришлось вывести 21 тысячу человек.

Напомним, осенью — зимой 2017 года и в аналогичный период 2018 года по стране прокатилась волна лжеминирований. Силовики вынуждены были эвакуировать тысячи людей в десятках городов. Простой в работе госучреждений, торговых центров, магазинов был оценён в миллиарды рублей.