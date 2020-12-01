В Казани задержали «поволжского маньяка», которого искали 9 лет

Правоохранительные органы Казани задержали «поволжского маньяка» — подозреваемого в серии убийств пожилых женщин, совершённых в 2011–2012 годах в Татарстане и других регионах Поволжья, со ссылкой на источники пишут «Интерфакс», «Реальное время» и KazanFirst.

По информации изданий, подозреваемый — 38-летний Радик Тагиров — был задержан утром 1 декабря в Казани. Информация о нём поступила из федерального центра. «Реальное время» уточняет, что Тагирова вычислили по результатам генетической экспертизы. По данным издания, он ранее был дважды судим.

По словам источника KazanFirst, Тагиров «вину признаёт, плачет». Официально правоохранительные органы сообщения о задержании предполагаемого серийного убийцы пока не комментируют.

В Татарстане и других регионах Поволжья с марта 2011 по сентябрь 2012 года произошла серия убийств пожилых женщин. Первые девять убийств были совершены в Казани, жертвами в большинстве случаев становились одинокие пенсионерки — они были задушены. Следствие предполагало, что преступник представлялся работником коммунальных или социальных служб.

Всего «поволжскому маньяку» приписывают от 19 до 32 убийств, совершённых, помимо Казани, в Самаре, Саратове, Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Ижевске, Уфе и других крупных городах региона.

В феврале 2017 года заместитель руководителя Главного управления криминалистики СК России Иван Стрельцов заявлял, что следствие предполагает, что «поволжский маньяк» — житель Удмуртии, и объявил, что за информацию, которая поможет найти преступника, обещана награда в три миллиона рублей. За годы поисков «поволжского маньяка» также высказывались предположения, что он или находится за решёткой, или его уже нет в живых.