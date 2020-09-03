В Казани возбудили уголовное дело против начальника отдела полиции, стрелявшего в подчинённых

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника казанского отдела полиции № 3 «Зареченский» Тараса Дорошкевича, который открыл стрельбу из винтовки по своим подчинённым, сообщил в своём телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Он опубликовал копию постановления — согласно документу, полицейскому вменяется превышение должностных полномочий (пункты «а», «б» части 3 статьи 286 УК РФ). В постановлении сказано, что Дорошкевич «произвёл не менее одного выстрела в сторону неустановленного должностного лица отдела полиции № 3». Полицейского отстранили от работы.

«Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — заявили в СУ СКР по Татарстану.

Напомним, видео инцидента появилось в соцсетях накануне: в ролике мужчина в полицейской форме стреляет из пневматической винтовки в сторону подчинённых, которые находятся в противоположном конце коридора отдела полиции, после чего перезаряжает оружие. Министр внутренних дел Татарстана Артём Хохорин назначил в связи с произошедшим служебную проверку.

По информации казанских СМИ, на видео Дорошкевич стреляет в дознавателя Айгуль Хакимову. По одной из версий, таким образом силовик решил наказать подчинённую за плохие показатели работы. По неподтверждённым данным, ранения получили трое полицейских. В прокуратуре накануне заявляли, что пострадавших нет.