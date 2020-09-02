В Казани начальник отдела полиции открыл стрельбу по сотрудникам из пневматической винтовки

Министр внутренних дел Татарстана Артём Хохорин назначил служебную проверку после того, как в интернете появилось видео, на котором, предположительно, начальник отдела полиции № 3 «Зареченский» УМВД России по Казани стреляет по своим подчинённым, сообщает ГУ МВД республики.

«Проверку проводит инспекция по личному составу МВД по Республике Татарстан совместно с ОРЧ собственной безопасности МВД по РТ. По итогам служебной проверки будет решён вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, причастных к инциденту», — говорится в сообщении ведомства.

Видео инцидента появилось в соцсетях днём 2 сентября: в ролике мужчина в полицейской форме стреляет из пневматической винтовки в сторону подчинённых, которые находятся в противоположном конце коридора, после чего перезаряжает оружие. В описании к ролику утверждается, что на записи — начальник ОП № 3 «Зареченский» полковник полиции Тарас Дорошкевич. В соцсетях местные жители также заявляют, что стрелял именно он; по одной из версий, таким образом силовик решил наказать подчинённых за плохие показатели работы.

По информации местных СМИ, на месте происшествия также работает прокурор Кировского района Казани Эльдар Сабиров. В надзорном ведомстве утверждают, что пострадавших нет.