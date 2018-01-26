В Казани обманутых вкладчиков, выступивших в поддержку Путина, задержала полиция

Во время рабочего визита президента России Владимира Путина в Казань в городе задержали обманутых вкладчиков, которые просили главу государства о помощи, пишет «ОВД-Инфо».

Обманутые вкладчики пришли к «Татнефть-Арене», где Путин 25 января выступил перед учащимися вузов. Горожане стояли с плакатами «Путин, поддержим на выборах. Надеемся на вашу помощь». Они заявляли, что являются пострадавшими клиентами «Татфондбанка» и «Интехбанка». Несмотря на надписи в поддержку российского лидера, четверо участников акции были задержаны, среди них оказались пенсионеры и инвалид второй группы.

Обманутых вкладчиков доставили в отдел полиции «Ямашевский», на них составили протоколы по ст. 20.2 («Нарушение порядка проведения публичного мероприятия») и по ст. 19.3 («Неповиновение требованиям сотрудников полиции») КоАП. Некоторым из задержанных впоследствии стало плохо, из-за чего в отдел вызывали скорую помощь.

Напомним, в апреле 2017 года Арбитражный суд Татарстана по заявлению Центробанка признал «Татфондбанк» банкротом.

После введения Центробанком временной администрации в «Татфондбанке» 15 декабря 2016 года многие клиенты стали подавать заявления о страховом возмещении и обнаружили, что больше не являются клиентами банка. Обратившиеся в кредитное учреждение вкладчики узнали, что на их средства были куплены облигации «Татфондбанка» на общую сумму около 4 миллиардов рублей.