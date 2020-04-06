В Казани мужчина напал на 80-летнюю пенсионерку и украл у неё сумку с продуктами (ВИДЕО)

Полиция Казани задержала мужчину, который напал на 80-летнюю пенсионерку и украл у неё сумку-тележку с продуктами.

Как пишет ИА «Татар-информ» со ссылкой на УМВД по Казани, нападение на старушку произошло утром 4 апреля. Женщина возвращалась из магазина с сумкой-тележкой, когда она подошла к подъезду своего дома, злоумышленник толкнул её, выхватил продукты и убежал. В сумке также находился кошелёк пенсионерки, в котором было 5 600 рублей.

Нападавшего задержали по горячим следам, им оказался ранее судимый 32-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».