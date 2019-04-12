В Казани 11 подростков жестоко избили сверстника (ВИДЕО)

В Казани полиция возбудила дело по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести») после того, как толпа подростков жестоко избила сверстника, сообщает городское управление МВД.

На ролике, размещённом в паблике «Казань Онлайн», видно, как группа подростков из 11 человек в спортивной одежде набрасывается на сверстника, валит его и запинывает ногами, а через несколько секунд разбегается, оставив пострадавшего лежать на земле без движения.

По словам очевидцев, инцидент произошёл на территории школы № 171, расположенной в Казани на улице Вагапова.

В полиции уточнили, что подросток получил ушибы, его жизни ничего не угрожает. Сейчас стражи порядка работают над установлением личностей нападавших.