В Казахстане с 5 июля возобновится жёсткий карантин

С 5 июля в Казахстане на две недели вновь введут жёсткий карантин, со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана Аскара Мамина пишет ТАСС.

В стране приостановят пассажирское автобусное сообщение между регионами и ограничат работу общественного транспорта. Меры не коснутся внутреннего авиа- и железнодорожного сообщения. Также власти решили пока не расширять список стран для международного сообщения. В случае необходимости карантин могут продлить.

Режим чрезвычайного положения действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая. По словам президента страны Касым-Жомарта Токаева, с тех пор количество заражённых увеличилось в семь раз. 29 июня он поручил правительству разработать план введения жёсткого карантина.

В Казахстане выявили 42 574 случая инфицирования коронавирусом, 1509 из них — за последние сутки.