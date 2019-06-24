В Казахстане объявили режим ЧС из-за взрыва в воинской части города Арысь (ВИДЕО)

В военной части города Арысь в Казахстане произошла серия взрывов, сообщает портал Tengrinews.kz.

В Туркестанской области был объявлен режим ЧС, ближайшие к части населённые пункты подлежат эвакуации. Есть информация о шестнадцати пострадавших, которые находятся в больнице.

«Сегодня в 09:20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части города Арысь Туркестанской области. На место вызова привлечены 30 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области», — сообщили в КЧС МВД.

По сообщениям Минобороны Казахстана, причиной серии взрывов мог стать пожар в одном из складов с боеприпасами. Более точные причины происшествия пока выясняются.

В Instagram-паблике dudoser опубликован короткий ролик, в котором также запечатлён момент взрыва.

Напомним, в марте 2009 года на складе в Арыси загорелись взрывчатые вещества, а потом сдетонировали утилизированные боеприпасы. В результате происшествия погибли 3 человека и ещё 17 получили ранения. Причиной взрыва на складе стали неправильные хранение и работа с взрывоопасными веществами.