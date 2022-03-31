В Карпинске вынесли приговор матери, державшей новорождённую дочь в шкафу

Карпинский городской суд признал виновной женщину, прятавшую свою новорождённую дочь в шкафу, и назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы и штраф в размере 60 тысяч рублей. Она отправится в колонию, когда среднему ребёнку исполнится 14 лет (сейчас девочке 5 лет), сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, в начале октября 2020 года общественность шокировала новость о жительнице Карпинска Юлии, которая полгода держала в шкафу новорождённую дочь. По словам знакомых, когда женщина родила, она сказала всем, что ребёнок умер. В течение шести месяцев мать держала малышку в сумке в шкафу, предполагая, что та умрёт.

Когда малышку нашли знакомые и передали в больницу, у неё зафиксировали дистрофию третьей степени.

У женщины есть ещё двое детей, они находились у бабушки. Сама Юлия была помещена в психоневрологический диспансер. Отец девочки Полины отказался от неё, пожелав, чтобы опекунство на себя взяла бабушка. Мать девочки прошла первый этап судебной экспертизы в психиатрической больнице, после чего её отправили домой к детям. В начале декабря 2020 года Полину выписали из Областной детской клинической больницы. Сейчас она находится у родственников, бабушка собирается оформить над ней опекунство, сообщает E1.ru.