В Карпинске суд начал рассматривать уголовное дело в отношении «Свидетелей Иеговы»

Карпинский городской суд начал рассмотрение уголовного дела об экстремизме (часть 2 статьи 282.2 УК РФ) против трёх членов запрещённой в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» — 32-летнего Александра Пряникова, 51-летней Венеры Дуловой и её 19-летней дочери Дарьи, со ссылкой на картотеку суда пишет Znak.com.

Первое заседание состоялось 12 сентября, суд принял решение об истребовании новых доказательств. Следующее заседание намечено на 16 сентября.

По версии следствия, мужчина и мать с дочерью проповедовали своё учение среди жителей города, пропагандировали «идеи превосходства одних групп людей над другими», «возбуждали религиозную рознь». Следователи считают, что обвиняемые распространяли в городе информацию, печатные материалы, воспроизводили видео- и аудиоматериалы о «Свидетелях Иеговы», «желая оказать психологическое воздействие на общество, с целью пропаганды идей превосходства одних групп людей над другими, возбуждения религиозной розни, пропаганды исключительности».

«Свидетели Иеговы» рассказали, что сейчас большую часть времени тратят на религиозную деятельность. По подсчётам Александра Пряникова, всего в Карпинске и Волчанске насчитывается порядка 40 «свидетелей Иеговы». И хотя в организации опасаются, что рано или поздно все могут оказаться на скамье подсудимых, никто не намерен прекращать деятельность. Собеседники уверяют, что у «Свидетелей Иеговы» в Карпинске неплохая репутация и обвиняемые не заметили изменения отношения к ним из-за уголовного дела ни среди родственников, ни среди знакомых.