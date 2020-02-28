В Карпинске приговорили к 8 годам водителя бензовоза, из-за которого погибли три туриста

Карпинский городской суд приговорил к восьми годам лишения свободы водителя бензовоза Дмитрия Курочкина, который летом 2019 года согласился подвезти туристов, но попал в аварию, в результате чего три человека погибли, семь пострадали, сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

Его признали виновным по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения»). Также с Курочкина взыскали более 194 тысяч рублей в пользу государства, потраченных на лечение одного из пострадавших.

Напомним, вечером 6 июля 2019 года Курочкин ехал от карьера Иовского месторождения дунитов к трассе Карпинск — Кытлым на «Урале-375» с цистерной, в которой вёз дизельное топливо, при этом мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Его сначала остановили двое туристов, попросив подвезти их до дороги, а затем ещё восемь человек. Все они спускались с горного плато, Иовской платы, которое окружено вершинами Конжаковского камня, где в то время как раз проходил знаменитый горный марафон «Конжак».

Водитель разместил пассажиров в кабине на площадке между кабиной и цистерной, а одного человека посадил на саму цистерну, тем самым уже нарушив правила дорожного движения, отметили в прокуратуре. Вдобавок к этому мужчина не выбрал безопасную скорость, не учёл состояние дороги, из-за чего на повороте к трассе Карпинск — Кытлым он не справился с управлением и опрокинулся в кювет. После этого многотонная машина и её груз загорелись.

В результате погибли три человека: 35-летний Павел Просовский из Краснотурьинска, 51-летний Олег Гетц из Карпинска и 43-летняя жительница Краснотурьинска Людмила Просовская. Среди пострадавших — пять мужчин в возрасте от 24 до 53 лет, 14-летний мальчик, которого доставили в Екатеринбург на вертолёте, а также женщина, которая самостоятельно обратилась за помощью в больницу. Травмы одного из пассажиров были признаны тяжким вредом здоровью.