В Карелии возбуждено уголовное дело после публикации видеозаписи избиения заключённого руководством колонии (ВИДЕО)

В Петрозаводске СКР возбудил уголовное дело за превышение должностных полномочий с применением насилия после того, как на анонимном YouTube-канале «Говори правду» появилась видеозапись, на которой руководитель ИК-9 Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалёв избивают мужчину, отбывающего наказание, в помещении медсанчасти.

Судя по дате на титрах ролика, видеозапись была сделана 20 февраля 2014 года. В то время Иван Савельев занимал пост замначальника ИК-9 по безопасности и оперативной работе, а Ковалёв был его подчинённым.

Как пишет «Медиазона», то, что на видео запечатлены Савельев и Ковалёв, подтвердили сразу несколько источников. В том числе бывший заключённый ИК-9.

В подписи под видео в YouTube говорится, что происходящее в ролике «ещё цветочки» по сравнению с тем, что творится в штрафном изоляторе, излюбленном «месте пыток» у сотрудников исправительного учреждения.