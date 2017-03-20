В Карелии коллектору дали 10 месяцев за угрозы взорвать детский сад

Суд в Петрозаводске приговорил коллектора, угрожавшего взорвать детский сад, к 10 месяцам колонии-поселения. Об этом пишет «Интерфакс».

Пресс-служба Следственного комитета подтвердила, что подсудимый был признан виновным в самоуправстве и ложном сообщении о теракте.

По сведениям следователей, коллектор, проживавший в Новосибирске, в апреле 2016 года звонил в детский сад в Петрозаводске и угрожал взорвать дошкольное заведение, если одна из воспитательниц не погасит долг в 65 тысяч рублей.

В общей сложности, по данным следствия, коллектор звонил в детский сад с угрозами 38 раз.

В ведомстве напомнили, что в апреле 2016 года из-за звонка коллектора из детского сада были эвакуированы 262 ребёнка и 46 сотрудников. Здание обыскали, но взрывного устройства найдено не было.

«В ходе расследования уголовного дела установлен сотрудник коллекторского агентства города Новосибирска. После этого следователь следственного управления выехал город Новосибирск, где во взаимодействии с сотрудниками УФСБ по Новосибирской области мужчина был задержан и доставлен в город Петрозаводск», – сообщала пресс-служба СК в июне 2016 года.

В отношении коллектора было заведено уголовное дело, он был задержан в Новосибирске и этапирован в Петрозаводск.

Напомним, в июне 2016 года Госдума приняла поправки в закон о коллекторах, запрещающие в числе прочего звонить должникам чаще раза в день, двух раз в неделю и четырёх раз в месяц, а также совершать такие звонки ночью, ранним утром и поздним вечером.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: kazanfirst.ru