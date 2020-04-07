В Карелии детям из малоимущих семей выдали сухой паёк из гнилого картофеля, маргарина и двух сосисок

В карельском городе Питкяранта школьникам из малоимущих семей и детям-инвалидам выдали продуктовые наборы на две недели в связи с переходом школ на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса. В состав сухпайка вошли несколько картофелин, часть которых подгнило, две сосиски, маргарин, мука и сахар.

Фотография продуктового набора была опубликована в городском паблике «Нетипичная Питкяранта» в социальной сети «ВКонтакте».

После того как история получила огласку, глава администрации Питкярантского района Дмитрий Трошин заявил также во «ВКонтакте», что ответственная за комплектацию наборов директор комбината школьного питания уже уволена. Начиная с 9 апреля детям начнут выдавать новые наборы.

Как рассказали «Интерфаксу» в районной администрации, из-за того что на комбинате школьного питания не хватало продуктов, глава учреждения выдала детям то, что было в наличии.