В Карелии бизнесмены потребовали от властей ввести режим ЧС, отменить налоги и назначить пособия из-за коронавируса

В Карелии предприниматели в открытом обращении к властям заявили об огромных убытках, которые они несут из-за ограничительных мер, введённых из-за коронавируса, и потребовали от чиновников ввести режим чрезвычайной ситуации и принять адекватные действенные меры поддержки малого и среднего бизнеса, пишет местное издание Karelia.news. Обращение адресовано главе Карелии Артуру Парфенчикову, полпреду президента по Северо-Западу Александру Гуцану, руководству Петрозаводска, а также руководителям парламентов республики и Петрозаводска. Под письмом подписались более 450 предпринимателей из самых разных сфер бизнеса.

По словам предпринимателей, бизнес оказался на грани закрытия, поскольку организации фактически не могут работать, но при этом должны платить налоги и зарплаты. В обращении предприниматели констатируют, что «несут катастрофические убытки» из-за вынужденной приостановки своей деятельности: снизился покупательский спрос, нет средств на заработную плату наёмным работникам, выплату кредитов, нет возможности вносить арендные и налоговые платежи.

«Прежде мы добросовестно зарабатывали собственными силами, создавали рабочие места, никогда не прося помощи у государства, но при этом честно выплачивали все налоги и отчисления за работников. Сейчас мы фактически лишились и средств к существованию, и возможности зарабатывать деньги. Результатом может стать ликвидация либо банкротство многих субъектов среднего и малого предпринимательства Карелии. Как следствие — увеличение безработных, резкое снижение налогов, кризис экономики», — говорится в обращении.

Бизнесмены подчёркивают, что реальные государственные меры по поддержке бизнеса в республике сегодня не проработаны, предоставление кредитов и отсрочка платежей не решают проблем — скорее, наоборот, эти полумеры будут иметь эффект снежного кома, так как после простоя накопившиеся долги лягут на плечи бизнеса неподъёмным грузом.

Предпринимательское сообщество выступило с рядом своих предложений, среди которых введение режима ЧС в регионе, отмена налогов за первое полугодие 2020 года, выплата пособий самозанятым и работникам организаций не меньше размера МРОТ, отмена всех арендных платежей за землю, налогов на имущество, снижение тарифов на коммунальные услуги. Также бизнесмены настаивают на том, чтобы обсуждение ситуации было открытым.