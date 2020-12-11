В карантин свердловчане не стали экономить на смартфонах

Свердловчане занимают первое место среди регионов Урала по интересу к новым моделям iPhone 12. Каждый второй такой смартфон от Apple был куплен именно в нашей области. Предпочтения отданы чёрному и голубому цвету корпуса с объёмом памяти в 128 гигабайт. Такие данные получили эксперты МегаФона, изучив потребительскую активность в собственном ритейле.

В общей доле проданных телефонов в области лидирует продукция Samsung — на этот бренд приходится почти треть покупок (31%). Далее идут Xiaomi (23%) и Honor (22%).

С начала самоизоляции свердловчане не стали экономить на мобильных устройствах. Средний чек на смартфоны с апреля по октябрь вырос на 11% по сравнению с докарантинными значениями первого квартала этого года. Жители также сохранили привычный для себя объём покупок, приобретая в среднем 172 телефона в день.

«Режим home office усилил интерес к модемам и роутерам. Эти устройства с начала года приобретали на 25% чаще, чем в прошлом. А количество модемов, проданных с января по октябрь текущего года, превысило объём, реализованный за весь 2019 год. Пик продаж 2020 года пришёлся на апрель, когда свердловчане активно покупали устройства для удалённой работы и учёбы», — отмечает директор МегаФон-Ритейл на Урале Алексей Быков.

Информация на правах рекламы