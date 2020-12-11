В Карачаево-Черкесии смертник подорвал бомбу у здания ФСБ, есть пострадавшие (ВИДЕО)

Возле здания регионального управления ФСБ в посёлке Учкекен в Карачаево-Черкесии произошёл взрыв — по предварительным данным, его совершил смертник, со ссылкой на источник пишет «Интерфакс».

По словам собеседника, до этого около 7 утра возле здания произошёл первый взрыв — сработало небольшое взрывное устройство, никто не пострадал. Затем к сотрудникам правоохранительных органов, работавших на месте, подбежал мужчина, совершивший самоподрыв. При втором взрыве пострадали шесть человек, включая правоохранителей и прохожих, которые были рядом со взрывом, у всех них осколочные ранения.

Baza пишет, что после того, как у здания взорвалась «небольшая бомба», сотрудники «вышли посмотреть в чём дело, к месту подъехала машина и из неё выбежал смертник», который устроил второй взрыв. По информации издания, пострадали шесть силовиков, их доставили в местную больницу.

Источник «Интерфакса» утверждает, что, по предварительным данным, устроивший взрыв мужчина «разделял взгляды экстремистских группировок и бандподполья», он взорвал себя с криком «Аллах Акбар».