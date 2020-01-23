В Камышлове погибли два автомойщика, пытавшиеся вымыть автоцистерну от масла

В Камышлове при попытке отмыть автомобильную цистерну, перевозившую токсичный груз, погибли двое сотрудников автомойки, водитель грузовика получил серьёзное отправление, со ссылкой на местных жителей пишет Znak.com. Информацию подтвердил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, информация о произошедшем на автомойке ЧП поступила в дежурную часть территориального отдела внутренних дел 22 января в 16:54. Сообщалось, что при попытке отмыть автоцистерну ёмкостью 25 кубов погибли люди.

«Для установления всех обстоятельств произошедшего на место была направлена оперативная группа из сотрудников полиции Камышлова. Выяснилось, что около 16:00 на помывочную станцию, расположенную в данном муниципальном образовании по улице Солдатова, заехал грузовой тягач марки Mercedes Actros, зарегистрированный в Нижегородской области. Машина доставила в Омск груз дистиллированного таллового масла. На обратном пути шофёр решил перед следующей погрузкой привести ёмкость в порядок, как это и положено правилами. При попытке очистить внутренний объём цистерны отравления получили и скончались до приезда скорой помощи два сотрудника мойки. Представителями МВД их личности уже установлены. Это местные жители Николай Лабутин 1961 года рождения и Роман Насонов 1992 года рождения», — рассказал Горелых.

Водитель грузовика, по его словам, заподозрив неладное, попытался самостоятельно спасти мойщиков — для этого мужчина надел имевшийся у него противогаз, обвязался веревкой, второй конец которой отдал оставшимся снаружи людям, и спустился вниз. Поднять мойщиков наверх ему не удалось. Несмотря на наличие противогаза, водитель грузовика сам получил отравление. На место пришлось вызывать сотрудников ближайшей пожарной части, которые и извлекли тела мужчин.

«К тому времени работники автомойки уже скончались. Шофёр выжил. Ему была оказана необходимая медицинская помощь, от госпитализации он отказался», — отметил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Горелых также добавил, что на данный момент тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти мужчин. Сегодня сотрудники полиции Камышлова планируют передать все собранные по данному происшествию материалы коллегам из свердловского управления СКР для принятия процессуального решения. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области подтвердили, что ждут сегодня у себя материалы полицейской проверки по данному ЧП.