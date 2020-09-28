В Каменском районе нашли тело пропавшей накануне трёхлетней девочки

В Каменском районе Свердловской области обнаружили тело трёхлетней девочки, пропавшей накануне, пишет E1.ru.

«Тревожное сообщение о ЧП в селе Покровском поступило в дежурную часть полиции в 18:35 от отца девочки, молодого человека 1993 года рождения, работающего в одной из местных больниц. На место происшествия незамедлительно были направлены полицейский кинолог со служебной немецкой овчаркой Кирой, следственно-оперативная группа территориального ОВД под руководством начальника каменской полиции Александра Кивелёва», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

К поискам подключились волонтёры, ориентировки разослали во все местные паблики. Поиски закончились быстро — полиция обнаружила тело ребёнка в реке.

«Поисковые мероприятия с участием наших коллег из регионального ГУ МЧС, хотя и были организованы оперативно, не закончились благополучно, к большому сожалению. В 20:15 тело девочки было обнаружено в реке Камышенке неподалёку от дома на улице Заречной. Отдельно полицейские нашли и синие туфельки девочки. При осмотре тела ребёнка криминальных следов насилия оперуполномоченные не обнаружили. Тело направили на судмедэкспертизу. По итогам проверки будет принято соответствующее решение», — добавил Горелых.

В полиции отметили, что семья девочки полная и благополучная, на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних не состояла.