В Каменске-Уральском в ДТП с КамАЗом погибла 18-летняя девушка

Сотрудники ГИБДД Свердловской области устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погибла 18-летняя девушка и 4 человека получили травмы. Трагедия произошла в ночь на 29 января в Каменске-Уральском в районе дома № 49 по улице Суворова.

Предварительно установлено, что 59-летний водитель КамАЗа с полуприцепом при повороте налево не уступил дорогу автомашине Lada Priora, двигающейся во встречном направлении, в результате чего допустил с ней столкновение.

В результате ДТП от полученных травм скончалась 18-летняя девушка — пассажир Lada, сидевшая на переднем пассажирском сиденье. Ещё 3 пассажира и водитель легкового автомобиля госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Среди пострадавших пассажиров — одна несовершеннолетняя, в момент ДТП она находилась на заднем сиденье слева. Все были пристёгнуты ремнями безопасности.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что легковушкой управлял 18-летний водитель, имеющий стаж вождения 2 месяца. Водитель и пассажиры Lada являются знакомыми, в вечернее время они катались по городу, отметили в Госавтоинспекции.