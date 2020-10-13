В Каменске-Уральском суд арестовал водителя «Газели», попытавшегося скрыться от ГИБДД

Мировой суд Синарского района Каменска-Уральского арестовал на 10 суток 42-летнего водителя «Газели», который не остановился по требованию сотрудников ГИБДД и попытался от них скрыться, сообщает управление Госавтоинспекции по Свердловской области.

Инцидент произошёл 11 октября около 01:30 ночи — инспекторы ГИБДД стояли на улице Кирова и проверяли документы у проезжавших автомобилей. По дороге на большой скорости неслась «Газель». Инспектор попытался остановить машину жезлом, но водитель проигнорировал требование полицейского и продолжил движение в сторону улицы Карла Маркса. Судя по видео, «Газель» неслась по городу на большой скорости, виляя из стороны в сторону даже на прямых участках дороги, при этом у машины работали аварийные огни. За авто погнался экипаж ГИБДД. Проехав центральные улицы Каменска-Уральского, «Газель» заехала на парковку и остановилась, там водитель и был задержан.

По данным Госавтоинспекции, водитель был в состоянии сильного опьянения, от прохождения освидетельствования отказался. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, за что был лишён прав. В ведомстве также добавили, что мужчина должен будет заплатить штраф за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспорта, за проезд на запрещающий сигнал светофора и за неиспользование ремня безопасности.

Суд признал водителя виновным по статье 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления»). Мужчине также грозит уголовная ответственность за нарушение ПДД, так как он повторно сел за руль пьяным.