В Каменске-Уральском школьник отравил одноклассников за обедом

Из одной из гимназий Каменска-Уральского с отравлением госпитализированы семь учащихся, сообщает ОТВ.

Причиной отравления стал ученик второго класса школы, во время обеда подливший одноклассникам в еду антисептик, которым обрабатывают руки.

«Узнала по звонку дочери. Она позвонила, сказала, что её рвёт. Я сразу же побежала в школу. Оказывается, уже была вызвана скорая помощь», — рассказала мать одной из отравившихся Анна Мальцева.

В школе заявили, что здоровью школьников ничего не угрожает, занятия из-за ЧП не отменили. По словам директора гимназии, перед обедом все учителя и дети обрабатывают руки хлоргексидином, чтобы не подхватить кишечную инфекцию.

Полицейские по факту массового отравления организовали проверку. Зачем второклассник добавил антисептик в еду детям, ещё предстоит выяснить.