В Каменске-Уральском школьник отравил одноклассников за обедом

Из одной из гимназий Каменска-Уральского с отравлением госпитализированы семь учащихся, сообщает ОТВ.
Причиной отравления стал ученик второго класса школы, во время обеда подливший одноклассникам в еду антисептик, которым обрабатывают руки.
«Узнала по звонку дочери. Она позвонила, сказала, что её рвёт. Я сразу же побежала в школу. Оказывается, уже была вызвана скорая помощь», — рассказала мать одной из отравившихся Анна Мальцева.
В школе заявили, что здоровью школьников ничего не угрожает, занятия из-за ЧП не отменили. По словам директора гимназии, перед обедом все учителя и дети обрабатывают руки хлоргексидином, чтобы не подхватить кишечную инфекцию.
Полицейские по факту массового отравления организовали проверку. Зачем второклассник добавил антисептик в еду детям, ещё предстоит выяснить.
«Сейчас организована работа по сбору информации о том, как это произошло, куда смотрели взрослые, присутствовавшие при приёме пищи. По одной из версий, причиной отравления мог стать антисептик, которым обрабатывают руки. К проверочным мероприятиям подключены сотрудники полиции отдела по делам несовершеннолетних ОП № 24 каменск-уральского гарнизона полиции. По итогам начавшейся проверки будет принято соответствующее решение и комплекс профилактических мер реагирования», — рассказал ИА «Новый день» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.