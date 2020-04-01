В Каменске-Уральском полиция ищет группу подростков, толпой напавших на двух взрослых

Сотрудники полиции Каменска-Уральского начали проверку по факту массовой драки между группой подростков и двумя взрослыми людьми, произошедшей накануне и вылившейся в поножовщину, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, 31 марта оперативники доставили в территориальный отдел мужчину, который ранил несовершеннолетнего ножом.
«Он утверждает, что сделал это в целях самообороны, потому что была толпа, а он был один», — сказал полковник Горелых.
Драка произошла накануне в районе перинатального центра — по предварительным данным, двое молодых людей встретили группу подростков, когда возвращались из магазина, между ними вспыхнул конфликт.
«В результате один из несовершеннолетних ударил взрослого мужчину, после чего юные каменцы ретировались», — сообщил начальник пресс-службы свердловского главка полиции.
Тот, кого ударили по лицу, побежал за подростками и, по имеющимся данным, ранил одного из юношей колюще-режущим предметом. Подросток, которого ранили ножом, находится в больнице, врачи оказывают ему необходимую помощь. Знакомый же потерпевшего, 23-летний молодой человек, отправился домой, но в итоге пострадал от группы парней, пытавшихся отомстить за травму товарища.
«Второй взрослый через некоторое время решил найти своего знакомого, поскольку тот не отвечал на телефон. Он вышел на улицу и попал в поле зрения той самой группы молодых людей. Подростки опознали в нём товарища того, кто ранил их ровесника, и избили», — рассказал Горелых.
Пострадавшего мужчину доставили в больницу, но после получения помощи он отказался от госпитализации, уточнили в полиции. Как сообщает паблик «Инцидент Каменск-Уральский», избившие 23-летнего мужчину «прыгали у него на голове и потащили его в гаражи». Утверждается, что в группе несовершеннолетних было 13 человек, в том числе несколько девушек, которые снимали происходящее на телефон. Причиной избиения, по данным паблика, стало то, что взрослые «им не понравились». Сейчас оперативники устанавливают личности всех участников.
«С большой долей вероятности можно предположить, что часть собранных материалов будет направлена нашим коллегам в региональное управление СКР по подследственности для принятия процессуального решения, а часть останется в работе у представителей МВД», — добавил полковник Горелых.