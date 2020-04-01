В Каменске-Уральском полиция ищет группу подростков, толпой напавших на двух взрослых

Сотрудники полиции Каменска-Уральского начали проверку по факту массовой драки между группой подростков и двумя взрослыми людьми, произошедшей накануне и вылившейся в поножовщину, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, 31 марта оперативники доставили в территориальный отдел мужчину, который ранил несовершеннолетнего ножом.

«Он утверждает, что сделал это в целях самообороны, потому что была толпа, а он был один», — сказал полковник Горелых.

Драка произошла накануне в районе перинатального центра — по предварительным данным, двое молодых людей встретили группу подростков, когда возвращались из магазина, между ними вспыхнул конфликт.

«В результате один из несовершеннолетних ударил взрослого мужчину, после чего юные каменцы ретировались», — сообщил начальник пресс-службы свердловского главка полиции.

Тот, кого ударили по лицу, побежал за подростками и, по имеющимся данным, ранил одного из юношей колюще-режущим предметом. Подросток, которого ранили ножом, находится в больнице, врачи оказывают ему необходимую помощь. Знакомый же потерпевшего, 23-летний молодой человек, отправился домой, но в итоге пострадал от группы парней, пытавшихся отомстить за травму товарища.

«Второй взрослый через некоторое время решил найти своего знакомого, поскольку тот не отвечал на телефон. Он вышел на улицу и попал в поле зрения той самой группы молодых людей. Подростки опознали в нём товарища того, кто ранил их ровесника, и избили», — рассказал Горелых.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу, но после получения помощи он отказался от госпитализации, уточнили в полиции. Как сообщает паблик «Инцидент Каменск-Уральский», избившие 23-летнего мужчину «прыгали у него на голове и потащили его в гаражи». Утверждается, что в группе несовершеннолетних было 13 человек, в том числе несколько девушек, которые снимали происходящее на телефон. Причиной избиения, по данным паблика, стало то, что взрослые «им не понравились». Сейчас оперативники устанавливают личности всех участников.