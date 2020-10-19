В Каменске-Уральском подростки устроили дебош в автобусе (ВИДЕО)

В Каменске-Уральском неадекватные пассажирки автобуса попытались выбить ногами дверь, а затем сбежали через окно, сообщается в паблике «Инцидент Каменск-Уральский».

По словам автора видео, инцидент произошёл в воскресенье утром.

«Эти девицы сидели в автобусе и орали песни, в кабине водителя была кондуктор, с которой у них начался конфликт ещё раньше. Как потом рассказала сама кондуктор — после того, как она сделала им замечание по поводу их не адекватного поведения, в ответ посыпались угрозы и оскорбления. Да, они точно были или пьяные, или под какими-то спайсами. Как позже выяснил приехавший патруль полиции, им по 17 лет. Две буйные вылезли в окно и убежали на следующей остановке, а одна осталась, её и посадили в патрульную машину», — рассказал автор ролика.