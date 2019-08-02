В Каменске-Уральском осудят группу школьников, обвиняемых в попытке кражи металлолома

В суд направлено уголовное дело трёх подростков, которым вменяется попытка кражи 393 килограммов металлолома на железнодорожной станции Каменск-Уральский, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО.

Подросткам предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 УК РФ применительно к пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ («Покушение на кражу, совершённую группой лиц по предварительному сговору»).

22 августа 2018 года в полицию поступила информация о том, что на станции неизвестные скидывают из полувагона грузового поезда металлолом. Прибывшие на место правоохранители обнаружили, что металл тащат дети. Они попытались убежать от полицейских, однако одного из них удалось задержать, через задержанного были установлены и предполагаемые пособники.

«Проверка показала, что в краже участвовали восемь школьников в возрасте от 13 до 16 лет. Многие из них состоят на учёте в полиции за совершение мелкого хулиганства, потребление алкоголя, один был судим. Семьи у большинства неблагополучные. Со всеми подростками и их родителями сотрудники отделения по делам несовершеннолетних провели профилактические беседы. В отношении тех, кто достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, а их оказалось трое, следователи возбудили уголовное дело», — рассказали в ведомстве.

По словам следствия, ущерб от попытки похитить 393 килограмма металлолома составил 6,6 тысячи рублей. В дальнейшем металл планировали вывезти в пункт приёма на грузовом автомобиле.