В Каменске-Уральском неизвестный открыл стрельбу у торгового центра

Полиция Каменска-Уральского организовала проверку по факту стрельбы в районе остановки «Торговый центр», сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, сообщение о выстрелах поступило накануне вечером от анонима, на место был направлен наряд территориального ОВД.

«Никого из конфликтующих на момент прибытия не оказалось. Заявлений ни от одной из сторон в полицию не поступило, равно как и от врачей местных медицинских учреждений», — сказал полковник Горелых.

На месте оперативники обнаружили несколько гильз, предположительно, от травматического оружия.

«Они направлены на экспертизу и позднее будут приобщены к материалам проверки в качестве вещдоков», — пояснил представитель свердловского главка полиции.

Как указывают очевидцы в группе «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте», стрельба произошла после того, как водитель Lada Priora повздорил на дороге с другим водителем. Всего было сделано около четырёх выстрелов. Владелец оружия был в камуфляжной одежде.