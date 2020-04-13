В Каменске-Уральском мужчина застрелил обидчика подруги из ружья

В отношении 39-летнего жителя Каменска-Уральского, подозреваемого в убийстве из охотничьего ружья 46-летнего обидчика своей подруги, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, сообщает пресс-служба управления СК по Свердловской области.

Тело погибшего c огнестрельным ранением головы было обнаружено накануне днём в одной из комнат общежития на улице Гражданской в Каменске-Уральском. По словам пресс-секретаря ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, задержать подозреваемого оперативникам отдела полиции № 23 и сотрудникам патрульно-постовой службы удалось через три часа, им оказался житель города, который работает индивидуальным предпринимателем и занимается монтажно-сварочными работами. В момент задержания подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

По версии следствия, подозреваемый расстрелял мужчину, защищая свою подругу: та ранее рассказала, что он избил её. После этого мужчина взял одноствольное охотничье ружьё марки «Иж», зарядил его дробью и пришёл домой к обидчику, где тот отмечал своё 46-летие.

«Прибыв на место, мужчина произвёл выстрел прямо в голову оппонента. После этого скрылся, выбросив ружьё в кусты возле общежития, и спрятался у своих родственников», — уточнил Горелых.

В ближайшее время планируется предъявить подозреваемому обвинение и направить в суд ходатайство о его аресте, добавили в СУ СКР. Параллельно выясняется происхождение ружья.