В Каменске-Уральском детский сад, где ребёнку дверью отрубило палец, оштрафовали на 50 тысяч рублей

В Каменске-Уральском суд назначил детскому саду № 95 штраф из-за того, что воспитаннице отрезало дверью часть мизинца, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«Мировой судья судебного участка № 3 Красногорского судебного района оштрафовал детский сад на 50 тысяч рублей», — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

По данным ведомства, суд пришёл к выводу, что сотрудники садика не выполняли свои обязанности по обеспечению безопасности детей, из-за чего им и их руководителю было вынесено представление.

Инцидент произошёл 5 октября во время второго завтрака: девочка оперлась на косяк двери, чтобы поставить чашку на стол, а воспитательница не заметила руку ребёнка, закрыла дверь и прищемила ребёнку пальцы. Пострадавшую девочку госпитализировали, и оказалось, что произошла «частичная травматичная ампутация мягких тканей ногтевой фаланги пятого пальца левой кисти». Позже ребёнка отпустили домой, девочка лечила палец амбулаторно.