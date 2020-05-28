В Каменске-Уральском бессимптомных больных коронавирусом разместят в школе

В Каменске-Уральском в школе-интернате № 27 откроют обсерватор для горожан с лёгкой и бессимптомной формами коронавирусной инфекции, со ссылкой на подписанное главой города Алексеем Шмыковым постановление пишет Znak.com.

Согласно документу, в здании можно будет одновременно разместить до 80 человек. Решение о создании обсерватора для бессимптомных больных было принято по поручению заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова.

В Екатеринбурге бессимптомные пациенты с коронавирусом сначала направлялись в обсерваторы в гостиницы, а сейчас им стали разрешать лечиться дома, соблюдая режим самоизоляции.

На сегодняшний день в Свердловской области подтвердилось 4693 случая коронавируса, 1827 человек выздоровели, 23 человека умерли.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».