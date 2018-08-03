В Калуге взорвали дверь здания Пенсионного фонда (ВИДЕО)

В Калуге взорвали входную дверь здания местного отделения Пенсионного фонда на улице Болдина, сообщает местный телеканал «НИКА ТВ». Взрыв произошёл около четырёх часов утра.

По словам источника в телекомпании, взрывное устройство могло быть начинено патронами от АК-47, а также другими мелкокалиберными патронами.

«Калужские новости» пишут, что в результате взрыва была повреждена внешняя обшивка здания, вылетело несколько плит, а также разбито стекло входной двери. У входа работают следователи, но Пенсионный фонд продолжает работу.

Источник в правоохранительных органах отметил, что взрыв классифицируют как хулиганство. В пресс-службе МВД и МЧС по Калужской области пока не комментируют ситуацию.

Фото: «НИКА ТВ»