В Калининграде суд приговорил к трём годам условно офицера, потушившего сигарету о призывника

Офицер Балтийского флота (БФ) Григорий Рогозин, который потушил сигарету о рядового и ударил его кулаком в живот, осуждён на три года условно, со ссылкой на пресс-службу военно-следственного управления БФ пишет «Интерфакс Северо-Запад».

«В июне 2019 года офицер, недовольный бездеятельностью военнослужащего по призыву, оскорбил его и в наказание затушил окурок сигареты о форменное обмундирование рядового. Более того, когда военнослужащий возмутился поступком майора, офицер ударил подчинённого кулаком в живот», — рассказывает издание.

Рогозина признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК РФ). Калининградский гарнизонный суд приговорил его к трём годам условно без лишения его права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью. Смягчающим обстоятельством суд счёл наличие маленького ребёнка.