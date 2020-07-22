В Качканаре задержали пьяную школьницу, катавшую на автомобиле своих родителей и друга

В Качканаре сотрудники ДПС задержали пьяную школьницу за рулём ВАЗ-21114, вместе с семьёй и другом направлявшуюся из коллективных садов в город, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.

Полицейские остановили автомобиль в два часа ночи, управлявшая им шестнадцатилетняя девушка не смогла предоставить инспекторам водительские права, так как никогда их не получала. Сесть за руль легковушки школьнице разрешил её друг, который, как и родители девушки, сидел в автомобиле.

«Во время разговора со школьницей инспекторы заметили, что от девушки пахнет алкоголем. Алкотестер зафиксировал результат: 0,564 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Сама школьница не отрицала, что перед поездкой выпила спиртного. При этом родители девушки ничего не смогли сказать в своё оправдание», — рассказали в ГИБДД.

На школьницу составили протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим прав), а молодого человека, который доверил подруге управлять машиной, привлекли по ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ (передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения). Административные материалы направили в суд. Наказание понесут и родители девушки — за ненадлежащее воспитание дочери.