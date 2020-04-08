В Качканаре суд арестовал мужчину по обвинению в убийстве бомжа

В Качканаре суд арестовал 54-летнего мужчину, который, как считает следствие, убил 48-летнего бездомного, жившего в старом доме обвиняемого в посёлке Валериановске, и спрятал тело на территории шламохранилища, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

По версии следствия, убийство произошло в ноябре 2019 года в доме на улице Вайнера. Обвиняемый и бездомный совместно распивали алкоголь, на этом фоне произошёл конфликт, в результате 54-летний мужчина схватил нож и ударил знакомого в грудь.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД Валерия Горелых, нападавший не сразу понял, что его собутыльник умер.

«Жертва неожиданного нападения сначала некоторое время как ни в чём ни бывало молча продолжала сидеть и смотреть на своего убийцу, словно укоряя его: "Что ж ты наделал?" Затем мужчина упал и скончался», — рассказал Горелых.

Дождавшись ночи, обвиняемый вывез погибшего на тележке, прикрыв труп плащом. Тело он оставил на территории шламохранилища, рассчитывая, что со временем участок заполнят строительными отходами. Там полицейские и обнаружили скелетированные останки в начале апреля 2020 года.

«От убитого человека практически ничего не осталось, его растерзали лисы и бродячие собаки», — дополнил полковник Горелых.

Горелых также сообщил, что обвиняемый ранее содержался в ИК № 62 (Ивдель) за причинение тяжкого вреда здоровью и кражу.

Утверждается, что по новому делу арестованный мужчина уже дал признательные показания. Мужчине предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).