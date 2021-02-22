В Качканаре спустя 12 часов восстановили работу газопровода. Без газа остались больше 10 тысяч квартир и почти тысяча домов

В Качканаре завершили работы по восстановлению газопровода, который был повреждён из-за аварии 21 февраля. В результате происшествия без газа остались около 10,5 тысячи квартир и 961 дом в частном секторе.

Как пишет Znak.com, сварочные работы были закончены к шести часам утра 22 февраля. На трубопроводе провели осмотр сварочных швов, в результате чего было разрешено заполнять трубопровод. В первую очередь газ поступит на Качканарскую ТЭЦ, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Администрация города организовала подомовой обход и обеспечивала жителей домов с печным отоплением дровами или обогревателями. Кроме того, было развёрнуто несколько пунктов для временного размещения граждан.