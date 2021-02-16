В Качканаре нарколога обвинили в подделке справок о трезвости работников завода

В Качканарский городской суд передано дело против психиатра-нарколога центральной городской больницы, который, по версии следствия, регулярно выдавал работникам местного предприятия поддельные акты медицинского освидетельствования о состоянии опьянения, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Свердловской области.

По версии следствия, врач с июня 2018 года по январь 2020 года регулярно получал от работников предприятия от 30 до 40 тысяч рублей; за взятку он выписывал справки об отсутствии опьянения у людей.

«В действительности же эти граждане, работавшие на предприятии, имели признаки опьянения, однако установление его наличия могло повлечь для них негативные последствия в виде дисциплинарных взысканий по месту работы. Чтобы избежать данных взысканий, они и обращались за помощью к обвиняемому. Делали они это при посредничестве мужчины, который, являясь знакомым обвиняемого, работал на указанном предприятии», — рассказали в СК.

Врачу предъявлено обвинение о 19 преступлениях по частям 2 и 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки») и 10 эпизодам преступления по части 1 статьи 292 УК РФ («Служебный подлог»).

«Коррупционные преступления, инкриминируемые медицинскому работнику, были выявлены сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции территориального отдела внутренних дел. Сыщики провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия, после чего передали наработанные материалы нашим коллегам из СК, которые и возбудили уголовное дело», — прокомментировал дело начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что ведомство утвердило обвинительное заключение, материалы дела переданы в суд.