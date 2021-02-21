В Качканаре из-за пожара на газопроводе на сутки приостановили подачу газа

Вечером в Качканаре произошёл прорыв на газопроводе, из-за чего была временно приостановлена подача газа в городе. Об этом сообщается на страничке Единой дежурно-диспетчерской службы Качканара во «ВКонтакте».

Инцидент произошёл около 19:00 на газораспределительной станции. Жителей попросили перекрыть подающие краны систем газоснабжения до восстановления газоснабжения.

«Временно прекращена подача газа в связи с аварийной ситуацией на газораспределительной станции. Время проведения аварийно-восстановительных работ не определено. О восстановлении газоснабжения проинформируем вас дополнительно», — сообщили в паблике.

Как сообщили АН «Между строк» местные жители, в газовой службе им заявили, что восстановить подачу газа получится «в лучшем случае на следующий день».