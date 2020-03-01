В Ижевске насмерть придавило упавшим деревом чемпиона мира по велоспорту

В Ижевске погиб Андрей Ведерников, чемпион мира по велоспорту 1981 года. 60-летнего спортсмена насмерть придавило упавшим деревом.

Как рассказали в СУ СКР по Республике Удмуртия, ЧП произошло днём 29 февраля на территории санатория «Металлург». Там проходила очистка от деревьев, одно из них упало на Ведерникова. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Возбуждено дело за нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Ведерников является первым советским чемпионом мира в велоспорте на шоссе. Он также пять раз становился чемпионом СССР. На его счету победы в Vuelta Mexico Telmex и в турнире Словакии.