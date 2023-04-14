В Ивделе возбуждено уголовное дело против начальника городской ГИБДД за получение взятки

В Ивделе Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего начальника подразделения ГИБДД территориального отдела полиции за получение взятки. Как сообщил АН «Между строк» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, по предварительным данным, полицейский подозревается в получении незаконным путём 120 тысяч рублей от работника коммерческой компании, занимающейся сдачей в аренду снегоходов и квадроциклов, за нереагирование на административные правонарушения клиентов этой организации.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере, совершённое с вымогательством взятки). По этой статье предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.

«При подтверждении вины начальник подразделения ГИБДД будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в работе с личным составом по антикоррупционной составляющей», — отметил Валерий Горелых.