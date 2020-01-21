В Ивделе подростки избили пятиклассника (ВИДЕО)

В школе № 2 города Ивделя на севере Свердловской области подростки избили одноклассника и сняли это на видео, сообщается в паблике «Подслушано Ивдель NEW».

Инцидент произошёл 17 января: несколько учеников 5-го класса пинали и били одноклассника, пока его держали старшие подростки. Ближе к концу видео, когда избитый уже лежал на снегу и практически не двигался, в драку вмешалась женщина — она попыталась поднять ребёнка и отвести его внутрь школы.

«Я понимаю, он не самый хороший ученик нашей школы, но он не заслужил того, что они сделали! Я не наговариваю только на 5-й класс, там были и старше. И я не говорю, что весь 5-й класс в этом принимал участие. Я понимаю, он иногда сам нарывается, но он точно такого не заслужил. Люди, которые помогли, спасибо вам за доброту», — рассказал один из очевидцев.

Отмечается, что следователи начали проверку инцидента.