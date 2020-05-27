В Иркутской области сотрудников ФСБ обвинили в массовых фальсификациях доказательств

В Иркутской области перед судом предстанут офицеры ФСБ из города Бодайбо, обвиняемые в том, что они подбрасывали подозреваемым золото и серебро, похищали и избивали бизнесменов, добиваясь от них признаний, а также пытались сместить глав отделов МВД города, пишет «Коммерсантъ».

Дело будет рассматривать 2-й Восточный суд Читы, на скамье подсудимых — бывший начальник отделения по Бодайбо УФСБ Иркутской области майор Сергей Поляков, его подчинённый капитан Юрий Черников и гражданин Виталий Войлошников, которого привлекли для проведения оперативных мероприятий. Ещё один сотрудник отделения, старший лейтенант Максим Сандрул, находится в розыске.

Военное следственное управление СКР по Центральному военному округу обвиняет фигурантов в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств, незаконном обороте драгметаллов, похищении людей, нарушении неприкосновенности жилища (статьи 286, 303, 191, 127, 139 УК) и других преступлениях. Следствие считает, что преступную группу майор Поляков создал с использованием своего служебного положения, а преступления она совершала «против государственной власти, интересов госслужбы, правосудия, конституционных прав и свобод человека, а также общественной безопасности».

В целом же чекистов обвиняют в том, что в 2014–2016 годах, когда Сергей Поляков руководил отделением УФСБ, для улучшения показателей своей работы они фабриковали уголовные дела, в том числе подбрасывая их будущим фигурантам драгметаллы. Затем от обвиняемых добивались признания вины, что позволяло рассматривать их дела в особом порядке судопроизводства, не особенно погружаясь в детали расследования.