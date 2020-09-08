В Иркутской области прокуратура начала проверку информации о чёрной воде с неприятным запахом в Байкале (ВИДЕО)

Байкальская природоохранная прокуратура начала проверку информации о том, что в районе посёлка Култук в Слюдянском районе Иркутской области вода в Байкале почернела и источает неприятный запах, пишет «Коммерсантъ».

Видео экологической катастрофы было опубликовано в паблике «Инцидент Иркутск» в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве заявили, что к проверке также привлечены Росприроднадзор и Рыбоохрана.

«Выехали специалисты, они возьмут пробы воды»,— сказали в природоохранной прокуратуре.

Ранее, 20 августа, появлялась информация о почерневшей воде и неприятном запахе у села Переёмная Кабанского района Бурятии. В населённом пункте, в котором проживает менее 100 человек, ветхие очистные сооружения. Как сообщили в прокуратуре, проверка показала, что загрязнение не носило антропогенного характера: вода почернела и стала пахнуть от водорослей, которые нанесло штормом.