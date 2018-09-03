В Иркутской области при крушении вертолёта Ми-8 погибли три человека

В Казачинско-Ленском районе Иркутской области разбился вертолёт Ми-8, со ссылкой на Сибирский авиационный спасательный центр Росавиации пишет «Интерфакс». Три члена экипажа, находившиеся на борту, погибли.

Вертолёт принадлежал авиакомпании «Ангара», он вылетел из города Усть-Кут в посёлок Кунерма на геологическую разведку.

По данным источника «Интерфакса», вертолёт совершал полёт по заказу «Новосибирскгеологии» и должен был приземлиться в двух точках по маршруту, чтобы забрать груз или пассажиров. В воскресенье, 2 сентября, он не прибыл на место назначения и не вышел на связь.

Место падения вертолёта было обнаружено в понедельник в 290 километрах к востоку от Усть-Кута. Для поиска вертолёта задействовали ещё один Ми-8 и самолёт Ан-26.