В Иркутской области неизвестные украли у приставов конфискованный нефрит на 1 млн рублей

В Иркутской области сотрудники полиции возбудили уголовное дело после того, как в новогодние праздники неизвестные украли из отдела судебных приставов в Усолье-Сибирском конфискованный нефрит общей стоимостью почти 1 млн рублей и весом более 200 килограммов, со ссылкой на пресс-службу регионального УФСПП пишет Znak.com.

Сотрудники ведомства рассказали, что в конце декабря они получили постановление мирового суда о конфискации у должника камней породы нефрит. Однако компания, которая специализируется на реализации конфискатов, не смогла забрать камни до новогодних праздников, поэтому пришлось хранить нефрит в отделении приставов.

«В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что ценности изъяли у местного бизнесмена летом 2018 года. Он занимался незаконной добычей нефрита и этим привлёк внимание правоохранителей. В наказание ему выписали штраф на 200 тысяч рублей, а камни забрали.