В Иркутской области мужчина пытался сжечь себя у здания мэрии

Следственный отдел СКР по Шелеховскому району проводит доследственную проверку инцидента в городе Шелехове Иркутской области, где местный житель пытался совершить акт самосожжения у здания городской мэрии, сообщает пресс-служба ведомства.

«По предварительным данным, 32-летний мужчина получил ожоги площадью около 70% тела, был экстренно доставлен в больницу. В настоящее время находится в тяжёлом состоянии. Следователями СКР опрашиваются родственники пострадавшего. Известно, что никаких требований он не предъявлял, состоит на учёте у психиатра. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении СК.

«Тайга.инфо» со ссылкой на мэра города Сергея Липина сообщает, что мужчина был в нижнем белье. Чиновник утверждает, что ему «удалось прийти на помощь первым и потушить пламя своей курткой». По словам Липина, пострадавший — житель посёлка Чистые Ключи. Судя по опубликованным мэром фотографиям, мужчина самостоятельно передвигался после попытки самосожжения. Жители города в комментариях к публикации мэра рассказали, что мужчина работал на Иркутском алюминиевом заводе РУСАЛа.