В Иркутской области дорожный каток раздавил 16-летнего рабочего

Следственные органы по Иркутской области расследуют уголовное дело по факту гибели 16-летнего дорожного рабочего, которого насмерть раздавил каток во время работ по укладке асфальта в городе Тулун, сообщается на сайте регионального СК

Трагедия произошла 23 июня: в какой-то момент работавший на укладке дороги подросток упал на спину на асфальт прямо под двигавшийся дорожный каток. Смерть наступила мгновенно.

«Тулунским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека")», — сообщили в СК.

В ведомстве добавили, что следователями установлено, что бригада работала неофициально, а у подростка был первый рабочий день. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются рабочие, а также индивидуальный предприниматель, который их нанял.